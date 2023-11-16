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Коммерсантъ FM
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«Он играет с повторением форм и геометрических фигур»

Анна Минакова — о Вишаравише Акарасантисуке

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, с чем работает дизайнер и какого подхода придерживается.

Фото: @Wisharawish

Фото: @Wisharawish

Сегодня расскажу вам о невероятном тайском дизайнере Wisharawish. Я называю его тайским Дрисом Ван Нотеном. Потому что Виш умеет невероятно работать с цветом, кроем и местными тканями, особенно шелком. А еще он очень скромный и — не поверите — это дизайнер, которого знают в Таиланде все модники, и продается он в самых премиальных местах, но в том же Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) отвечает лично.

Вишаравиш Акарасантисук — выходец из северо-восточной провинции Бурирам. Еще в начале 2010-х стал одним из самых многообещающих молодых дизайнеров Таиланда. Подход Вишаравиша к дизайну с тех пор остается неизменным — это форма самовыражения, а не бизнес и скорее творческий поиск, чем карьера.

Приверженец технического мастерства, безупречной ручной работы и сложных деталей узора, Вишаравиш играет с повторением форм и геометрических фигур. Его экспрессивный дизайн основан на его занятиях драматическим искусством. Его вещи очень театральны. Вот так красиво пишут критики: «Коллекции Вишаравиша — это диалог между дизайнером и его одеждой, а затем между одеждой и ее зрителем. Мода становится повествованием и платформой для всех участников».

Звучит пафосно, но как обладатель вещей талантливого дизайнера могу подписаться под каждым словом.

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