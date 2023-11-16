Место Decathlon в петербургском ТРЦ «РИО» займет первый магазин сети OUTLETIUM

В Санкт-Петербурге откроется первый магазин сети дисконтных отделов OUTLETIUM, он будет работать на торговой площади, которую раньше занимал Decathlon, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Магазин откроется на 1,2 тыс. кв. метров площади в секторе торгового центра с высоким трафиком посетителей. Этот аутлет станет восьмым по стране и первым в Северной столице. Покупатели смогут найти там вещи брендов как из низких, так и высоких ценовых сегментов по сниженной стоимости.

Свои двери для посетителей OUTLETIUM откроет в конце 2023 года. Для гостей обещают выгодные предложения на обувь и одежду. По прогнозу региональный директор департамента торговой недвижимости и управления недвижимостью Nikoliers Анны Никандровой, благодаря этому магазину в ТРЦ «РИО» увеличится трафик, который сократился после ухода иностранных брендов.

Ранее сообщалось, что в петербургском ТРЦ «Галерея» откроется первый магазин бренда женской одежды GLVR.

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