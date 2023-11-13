Магазин нового бренда женской одежды GLVR откроется в центре Петербурга

В ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге откроется первый магазин нового бренда женской одежды GLVR. Об этом со ссылкой на бренд-менеджера ООО «ГЛВР» Наталью Романову сообщает РБК.

Отдел расположится на третьем этаже торгового центра, его площадь составит 134 кв. м. Магазин начнет работать в ближайшую неделю.

Ранее продажи бренда стартовали в Москве и Красноярске.

GLVR — бренд от Gulliver Group, зарегистрированный в ноябре 2022 года. Позиционируется как продукция в сегменте средний плюс, стиль — smart casual. Об открытии нового бренда официально стало известно в феврале этого года.

Анастасия Захарова

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