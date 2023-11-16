В Саратове спикер Госдумы призвал не застраивать Глебучев овраг высотными домами

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин во время последней рабочей поездки в Саратов высказался о невозможности застройки Глебучева оврага многоэтажными домами. Слова политика передали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Депутат обсудил с региональными властями благоустройство указанной территории. На федеральном уровне, уточнил политик, сегодня обсуждают выделение городу финансирование на возведение там очистных сооружений. Параллельно планируют заняться благоустройством оврага.

Господин Володин заметил, что застроить участок многоквартирными высотными домами было бы неправильным. «Это будет преступление перед городом, потому что это его легкие. Там может быть парковая зона, плоскостные сооружения. Это даст возможность городу дышать», — полагает парламентарий.

В комментариях с политиком согласились депутаты областной думы Роман Чуйченко и Евгений Ковалев (оба ЕР).

«Кстати, и в районе Предмостовой площади, вдоль спуска в Глебовраг, были уже спроектированы жилые высотки. Володин настаивает, чтобы там тоже была зона отдыха, которая будет примыкать к планируемой парковой зоне внизу оврага», — уточнил господин Чуйченко.

Идея облагородить Глебучев овраг время от времени всплывает в информационном пространстве. Ранее даже провели международный конкурс на разработку концепций для нескольких важных территорий Саратова. В марте 2021 года консорциум российских компаний и учреждений, в который вошли Citymakers, Arteza, Megabudka, факультет биологии "ФГБУ ВО «Саратовский государственный университет и Студия транспортного проектирования, выиграл конкурс проектов на развитие Зеленого острова, острова Покровские пески и мемориального комплекса «Парк Победы» на Соколовой горе. Второй победитель — консорциум Karres en Brands (Нидерланды) / Mandaworks(Швеция) / KOSMOS (Россия) — выиграл право реализовать концепцию благоустройства территорий старого аэропорта и Глебучева оврага. Сегодня об этих проектах ничего не слышно.

Дарья Васенина

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