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Коммерсантъ FM
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Axios: США считают, что Израиль нарушил визовое соглашение

Власти США уведомили Израиль, что его запрет на въезд палестинцев с Западного берега Иордана, который в том числе коснулся американских граждан, нарушает израильско-американское визовое соглашение. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники среди чиновников.

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

По данным портала, запрет Израиля коснулся десятков тысяч находящихся на Западном берегу американских граждан. В связи с этим, по информации Axios, посол США в Израиле Джек Лью заявил главе Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби, что Израиль таким образом нарушает соглашение об отмене виз.

19 октября власти США разрешили гражданам Израиля безвизовый въезд в рамках краткосрочных поездок. По словам одного из источников портала Axios, если Израиль за несколько недель не решит проблему, США могут остановить действие визового соглашения.

Анастасия Ларина

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