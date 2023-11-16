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Коммерсантъ FM
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Defense News: Минобороны США провалило аудит шестой год подряд

Министерство обороны США в этом году провалило независимый аудит. Это происходит шестой год подряд, сообщает Defense News со ссылкой на финансового контролера Пентагона Майка Маккорда. В издании считают, что к такому результату привела децентрализация и слишком большой объем активов Минобороны.

Здание Пентагона

Здание Пентагона

Фото: Carlos Barria, Reuters

Здание Пентагона

Фото: Carlos Barria, Reuters

По информации Defense Now, активы Минобороны США составляют $3,8 трлн при $4 трлн пассивов. Активы расположены во всех штатах США и более чем на 4,5 тыс. объектах по всему миру, утверждает издание. По словам господина Маккорда, половина активов Пентагона была признана не соответствующей стандартам аудита.

Defense News напомнило, что в 2022 году из 30 аудиторских проверок в Пентагоне 18 сообщили о неудовлетворительных результатах, семь признали активы «чистыми», по итогам одной проверки активы были признаны «квалифицированными» (на одну ступень ниже «чистых»), а три проверки продолжаются до сих пор.

Господин Маккорд сообщил, что оставшиеся запасы США, которые еще могут быть направлены на военную помощь Украине составляют $5 млрд. На прошлой неделе пресс-служба Пентагона сообщала, что объем таких запасов — $1 млрд.

Defense News утверждает, что расхождение в числах произошло из-за бухгалтерской ошибки, которую допустили в Пентагоне. Как сообщает издание, чиновники Минобороны оценивали помощь Украине без учета влияния временного фактора.

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