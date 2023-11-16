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Коммерсантъ FM
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Минздрав Англии упростит продажу популярных медпрепаратов через аптеки

Управление здравоохранения Англии приступило к реформе системы реализации некоторых популярных препаратов, которые до сих пор выдавались только по рецепту. Нововведения призваны упростить доступ к востребованным у потребителей лекарствам, а также разгрузить врачей. Ожидается, что реформа позволит снизить число визитов к врачам за рецептами на 10 млн в первый же год. Аналогичные преобразования уже проведены в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Фото: David Goldman / AP

Фото: David Goldman / AP

Планируется, что с февраля аптеки, которые предварительно зарегистрируются для участия в программе, смогут консультировать потребителей и продавать им препараты, включая антибиотики, для лечения синусита, ларингита и других воспалений горла, укусов насекомых, импетиго, опоясывающего лишая, инфекций мочевыводящих путей у женщин.

Важно, что с декабря в аптеках без рецепта можно будет также купить противозачаточные таблетки для женщин. Однако при покупке такого средства с двойным компонентом (эстроген + прогестоген) фармацевт проверит у покупательницы давление и вес.

Аптеки станут активнее предлагать клиентам услуги по проверке артериального давления. Предполагается, что число таких проверок увеличится до 2,5 млн в год. По оценкам авторов реформы, это поможет предотвратить более 1350 случаев инфарктов и инсультов в год.

Многие ассоциации фармацевтов и аптек в Великобритании приветствовали изменения. Но некоторые эксперты отнеслись к ним сдержанно. Так, глава Ассоциации независимых аптек Лейла Хэннбек заявила BBC, что «это шаг в правильном направлении с точки зрения заботы о пациентах», но эффективность его «будет в значительной степени зависеть от уровня бюрократии и от того, будут ли аптекам в достаточной мере компенсировать то время, которое фармацевты будут тратить на покупателей».

Алена Миклашевская

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