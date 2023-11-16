Свердловчане стали на 38% чаще жаловаться на навязывание услуг при кредитовании

С начала 2023 года от жителей Свердловской области поступило 233 жалобы на навязывание дополнительных услуг при кредитовании в банках. Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, это на 38% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что клиенты банков чаще всего сталкиваются с навязыванием при оформлении потребительского кредита, реже — при заключении договора ипотеки. Как сказано в сообщении, банк может подключить страховки от несчастных случаев или болезни, а также может настоятельно предложить клиенту купить услуги «Помощь на дороге», «Телемедицина» и другое.

В МФО могут включить в договор платные услуги по юридическому сопровождению, электронный курс финансовой грамотности, услугу «Финансовый помощник» и даже помощь астролога или ветеринара.

По словам начальника центра защиты прав потребителей Банка РФ в Екатеринбурге Сергея Кокоулина, одна женщина заявила, что при оформлении займа в размере 11 тыс. руб. ей подключили множество дополнительных услуг. Их стоимость составила почти половину от суммы займа. Отказавшись от них, оформление займа было невозможно.

Также господин Кокоулин добавил, что банкам и МФО запрещено заранее проставлять в документах на кредит или заем галочки, означающие согласие клиента на оплату дополнительных услуг. «От любых навязанных услуг можно отказаться в течение 14 календарных дней после оформления договора, с января 2024 года период охлаждения увеличен до 30 дней»,— сказано в сообщении.

Напомним, по данным на сентябрь, в регионе средний доход проблемных банковских заемщиков на 16,3% выше дохода должников микрофинансовых организаций. Средний долг банковского должника в Свердловской области больше, чем у клиента МФО в 5,6 раз, в России — в 6 раз.

Полина Хабарова

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