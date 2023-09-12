Разница между средним доходом заемщиков в банках и в МФО на Урале составила 16,3%

В Свердловской области средний доход проблемных банковских заемщиков на 16,3% выше дохода должников микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Анализировались данные статистики по должникам банков и МФО с просроченной задолженностью более 90 дней. По России разница между средним доходом заемщиков в банках и в МФО составила 17%.

Средний долг банковского должника в Свердловской области больше, чем у клиента МФО в 5,6 раз, в России — в 6 раз.

Генеральный директор ID Collect Александр Васильев отметил, что в части дохода портрет должника МФО приблизился к параметрам банковских заемщиков с просроченным долгом. «Во-первых, во время пандемии и на фоне февральских событий 2022 года банки ужесточили скоринговые модели: отказ получали даже клиенты с неплохим доходом. Такие клиенты стали обращаться за средствами в МФО, и постепенно здесь появился сегмент из "бывших" клиентов кредитных организаций. Во-вторых, МФО в период экономической напряженности сфокусировались на выдачах клиентам с более высоким доходом»,— пояснил господин Васильев. Он предполагает, что средняя сумма просроченного банковского долга в дальнейшем будет расти.

Анастасия Таначева

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