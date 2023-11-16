В Бурятии ветеранам спецоперации будут выделять бесплатные земельные участки
Власти Бурятии одобрили новую меру поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня, 16 ноября, на сессии Народного хурала республики депутаты поддержали законопроект, предусматривающий выделение гражданам этих категорий бесплатных земельных участков.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность участков, занятых принадлежащими им жилыми домами. Кроме того, они могут получить в собственность арендованные ранее земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства. Для этого должно пройти не менее трех лет с момента заключения договора»,— отмечается в сообщении Народного хурала.
Новый закон также распространяется на членов семей погибших участников СВО — вдов, не вступивших в повторный брак, родителей, детей, в том числе студентов в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в вузах и ссузах.
Землю участникам спецоперации готовы выделять и другие регионы России, в частности, в Алтайском крае недавно приняли закон о наделении участками награжденных ветеранов СВО, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Возвращение на родную землю».