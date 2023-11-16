В Бурятии ветеранам спецоперации будут выделять бесплатные земельные участки

Власти Бурятии одобрили новую меру поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня, 16 ноября, на сессии Народного хурала республики депутаты поддержали законопроект, предусматривающий выделение гражданам этих категорий бесплатных земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность участков, занятых принадлежащими им жилыми домами. Кроме того, они могут получить в собственность арендованные ранее земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства. Для этого должно пройти не менее трех лет с момента заключения договора»,— отмечается в сообщении Народного хурала.

Новый закон также распространяется на членов семей погибших участников СВО — вдов, не вступивших в повторный брак, родителей, детей, в том числе студентов в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в вузах и ссузах.

Землю участникам спецоперации готовы выделять и другие регионы России, в частности, в Алтайском крае недавно приняли закон о наделении участками награжденных ветеранов СВО, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Возвращение на родную землю».

Влад Никифоров, Иркутск