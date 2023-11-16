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В Оренбуржье направлено в суд дело о падении ворот на ребенка

Закончено расследование уголовного дела по факту происшествия с малолетним жителем в Оренбургской области. Его фигурантом стала начальник участка УК ЖЭУ-3 «Асбестовиков» в Ясном. Женщине инкриминировано выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Уголовное дело расследовано Ясненским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

По версии следствия, обвиняемая знала, что металлические ворота на детской игровой площадке у жилых домов по ул. Асбестовиков не отвечают техническим нормам и правилам и представляют опасность для жизни и здоровья. При этом она не организовала демонтаж объекта.

В итоге 4 мая текущего года ворота рухнули на ребенка. Он получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее глава муниципалитета Оренбургской области был признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следствие и суд выяснили, что обвиняемый не обеспечил техобслуживание и ремонт оборудования детской площадки возле жилого дома по ул. Строителей села Кваркено.

В итоге вечером 17 августа минувшего года на указанной детской площадке из-за неисправной конструкции крепления каната металлическое устройство рухнуло на малолетнего. В результате происшествия ребенок получил травмы головы.

Георгий Портнов

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