Глава муниципалитета в Оренбуржье признан виновным в халатности

Вынесен приговор главе администрации Кваркенского сельсовета Кваркенского района Оренбургской области. Он признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, из-за действий чиновника ребенок получил травмы на детской площадке возле жилого дома по ул. Строителей в селе Кваркено

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

«Обвиняемый осужден к принудительным работам на срок один год с удержанием 10% в доход государства, с отбыванием наказания в исправительном центре уголовно-исполнительной системы РФ, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления, на срок один год. Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

Следствие и суд выяснили, что обвиняемый не обеспечил техобслуживание и ремонт оборудования детской площадки возле жилого дома по ул. Строителей села Кваркено. Неисправное оборудование использовалось долгое время.

В итоге вечером 17 августа минувшего года на указанной детской площадке из-за неисправной конструкции крепления каната металлическое устройство рухнуло на малолетнего. В результате происшествия ребенок получил травмы головы. Они были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ранее силовики Оренбургской области возбудили в отношении чиновников уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст.293 УК РФ). По версии следствия, из-за недобросовестного и небрежного отношения чиновников к службе произошло затопление водой домовладения в селе Зеркло Шарлыкского района, где находились 78-летний мужчина и его 76-летняя супруга.

Георгий Портнов