Siemens закончила квартал с рекордной выручкой €21,4 млрд

Германская корпорация Siemens представила отчетность (.pdf) за четвертый квартал и финансовый 2023 год в целом, завершившийся в конце сентября. Квартальная выручка выросла на 10%, достигнув рекордных €21,4 млрд. Чистая прибыль упала на 35%, составив €1,9 млрд.

За 2023 год в целом выручка Siemens увеличилась на 11%, до €77,8 млрд. Годовая прибыль компании выросла почти вдвое (на 94%), составив €8,5 млрд. Эти результаты превысили прогнозы аналитиков, акции Siemens выросли на 1,7%.

Siemens немного ухудшила прогноз на 2024 финансовый год: теперь компания ожидает роста сопоставимой выручки от 4% до 8% — ниже, чем в текущем году. Это связано в числе прочего с замедлением спроса на промышленное оборудование, производимое компанией, прежде всего в Китае, где рост экономики остается ниже, чем ожидалось. Убыточным остается подразделение Siemens Energy, что связано с проблемными ветряными турбинами Siemens Gamesa, а также со списаниями в России.

Яна Рождественская