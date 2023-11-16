Суд оставил под стражей подозреваемого в получении взяток главу района в Приангарье

Областной суд Иркутской области оставил без изменений решение об избрании меры пресечения главе Катангского района Сергею Чонскому, сообщает пресс-служба суда.

«Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2024 года без изменения», - говорится в сообщении.

Сергей Чонский решением Кировского райсуда был помещен под стражу 7 ноября 2023 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Согласно версии следствия, фигурант получал от предпринимателей денежное вознаграждение за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района. Общая сумма взяток, считают следователи составила 4,7 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, максимальное наказание до 12 лет колонии). Как сообщалось ранее, летом 2022 года суд отстранил Сергея Чонского от должности мэра после того, как обнаружилось, что его сын участвовал в поставках нефти в населенные пункты района для отопления объектов социальной сферы. При этом в сентябре того же года Сергей Чонский смог выиграть на выборах мэра района как самовыдвиженец.

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Александр Киселев