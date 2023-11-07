Арестован подозреваемый во взяточничестве глава района в Приангарье

Глава Катангского района Иркутской области Сергей Чонский, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, отправлен под стражу решением Кировского районного суда Иркутска по ходатайству следствия. Как сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, срок ареста назначен до 3 января 2024 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чонский

Фото: Telegram-канал Сергея Чонского Сергей Чонский

Фото: Telegram-канал Сергея Чонского

«По версии следствия, в 2023 году сотрудник администрации получал от субъектов предпринимательства денежное вознаграждение за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района, и последующее заключение договоров на поставки топлива. Общая сумма взяток составила 4,7 млн рублей»,— сообщает прокуратура Иркутской области.

О возбуждении уголовного дела в отношении мэра стало известно поздно вечером 6 ноября. Региональное управление СКР заявляло, что дело возбуждено по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Глава региона Игорь Кобзев, комментируя ситуацию, отметил, что задача региональной власти в связи с произошедшим «на месте проверить наличие топливных ресурсов для прохождения зимнего периода». Глава региона «для контроля ситуации» отправил в Катангский район специалистов регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным.

Как сообщалось ранее, летом 2022 года суд отстранил Сергея Чонского от должности мэра после того, как обнаружилось, что его сын участвовал в поставках нефти в населенные пункты района для отопления объектов социальной сферы. При этом в сентябре того же года Сергей Чонский смог выиграть на выборах мэра района как самовыдвиженец.

Влад Никифоров, Иркутск