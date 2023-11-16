Кэмерон прибыл на Украину с первым визитом в качестве главы МИД Британии

Новый министр иностранных дел и бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон приехал с первым рабочим визитом на Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

«Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку!» — написал украинский президент в Telegram.

Дэвид Кэмерон возглавлял британское правительство в 2010–2016 годах. Он оставил пост после того, как британцы на референдуме решили выйти из Евросоюза. На нынешней неделе действующий премьер Риши Сунак назначил господина Кэмерона министром иностранных дел.

О перестановках — в материале «Ъ» «Премьер в министры».

Леонид Уварчев