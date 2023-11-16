Кредиторы решили распродать имущество главы воронежского холдинга «ЦНО-Химмаш»

На собрании кредиторов основного владельца воронежского холдинга «ЦНО-Химмаш» Юрия Кучинского было принято решение признать должника банкротом и обратиться в арбитражный суд региона с ходатайством о введении в отношении него процедуры реализации имущества. Это следует из протокола собрания кредиторов.

На собрании присутствовали ПАО «Сбербанк» и фонд государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». Они проголосовали за принятие указанного решения единогласно. В сумме требования этих кредиторов составляют 127,7 млн руб., общий размер долга — 187 млн руб. Финансовый управляющий Дмитрий Корыстин отчитался о завершении процедуры реструктуризации долгов господина Кучинского. Также он заявил об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Его отчет был принят к сведению.

С заявлением о признании господина Кучинского банкротом в арбитражный суд региона в 2020 году обратился Сбербанк. Впоследствии по договору цессии он уступил роль заявителя ООО «Липецкий электродвигатель» (компания, управляющая активами «ЦНО-Химмаша», перешедшими ГК «Динамика» в 2021 году). В 2022 году в отношении Юрия Кучинского была введена процедура реструктуризации долгов.

О банкротстве структур «ЦНО-Химмаша», общий размер долга которых оценивался в 2 млрд руб., читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте