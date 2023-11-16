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В завод по производству ветрогенераторов в Татарстане вложат 6 млрд рублей

Сумма вложений в завод по выпуску ветроэнергетических установок в Татарстане составит порядка 6 млрд руб. Запуском нового производства намерено заняться АО «Силовые машины», передает «Бизнес Onlinе».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Напомним, впервые о возможном запуске производства ветрогенераторов в Татарстане стало известно в сентябре 2023 года. Тогда сообщалось, что такой завод запустят в 2025 году.

По информации издания, АО намерено запустить проект в Татарстане, поскольку рассчитывает на гарантированный сбыт у нефтяников. При этом взаимодействие могут организовать

ак по свободным двусторонним договорам, так и в рамках программы договора о предоставлении мощности, которая стимулирует развитие генерации из возобновляемых источников энергии.

Глава АИР Татарстана Талия Миннулина добавила, что Татарстан выбран также по таким причинам, как кредит доверия и логистика.

"Ъ-Казань"

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