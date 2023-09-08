В Татарстане могут открыть производство ветрогенераторов

На территории Татарстана в 2025 году могут наладить производство ветрогенераторов. Об этом сказал глава направления по развитию чистой энергетики АО «Силовые машины» Василий Горяев, передает «РБК Татарстан».
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Отмечается, что данный проект компания разрабатывает вместе с министерством промышленности и торговли Татарстана. Ожидается, что сначала предприятие будет производить от 60 до 80 ветрогенераторов, а проектная мощность составит до 150 устройств в год.
«Сейчас мы решаем политическо-юридические моменты. Планируем, что к концу 2023 года этот процесс завершим. Если говорить чисто технически, организация самого завода займет порядка года»,— отметил господин Горяев.