В Татарстане могут открыть производство ветрогенераторов

На территории Татарстана в 2025 году могут наладить производство ветрогенераторов. Об этом сказал глава направления по развитию чистой энергетики АО «Силовые машины» Василий Горяев, передает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Отмечается, что данный проект компания разрабатывает вместе с министерством промышленности и торговли Татарстана. Ожидается, что сначала предприятие будет производить от 60 до 80 ветрогенераторов, а проектная мощность составит до 150 устройств в год.

«Сейчас мы решаем политическо-юридические моменты. Планируем, что к концу 2023 года этот процесс завершим. Если говорить чисто технически, организация самого завода займет порядка года»,— отметил господин Горяев.

"Ъ-Казань"