Новогодние корпоративы в Петербурге подорожали в среднем на 25%

Компании в Санкт-Петербурге приступили к подготовке к новогодним корпоративам. Выяснилось, что их проведение подорожало на 20-30%, передает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу сервиса YouDo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Представители площадки по поиску услуг специалистов в различных сферах указали, что петербуржцы стали чаще формировать запросы в категории «Мероприятия и промоакции». В частности, помощью в проведении мероприятий стали интересоваться на 37% больше, а на 41% — наймом ведущих и аниматоров. Также есть спрос на организаторов, диджеев, Снегурочек и Дедов Морозов.

По мнению экспертов, мероприятия для сотрудников относятся к важной части корпоративной культуры, их нужно проводить, несмотря на различные ограничивающие условия. При этом у корпоратива могут быть различные формы, а не только застолье. Это и игровые тренинги, и иммерсивные шоу и развлекательные мероприятия.

Ранее «Ъ-СПБ» сообщал, что в Петербурге перед Новым годом и каникулами на 129% вырос спрос на комплектовщиков и сборщиков интернет-заказов.

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