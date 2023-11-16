На трассе Невьянск — Верхняя Пышма произошло смертельное ДТП с грузовиком

В ДТП на 13 км трассы Невьянск — Верхняя Пышма (Свердловская область) в столкновении грузовика Howo с автомобилем Daewoo Nexia пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Согласно оперативным данным, водитель грузовика после превышения скорости потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате столкновения водитель Daewoo Nexia из-за травм скончался на месте. Трое его пассажиров доставлены в больницу.

По словам водителя Howo, авария произошла из-за скользкой дороги.

В настоящее время движение на данном участке регулируют инспекторы ДПС, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили власти Свердловской области, сегодня более 100 единиц техники будут чистить дороги региона до полного устранения зимней скользкости на проезжей части.

Ирина Пичурина

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