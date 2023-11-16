В Екатеринбурге на дорогах образовались пробки из-за гололеда и ДТП

Утром из-за образовавшегося гололеда в Екатеринбурге образовались пробки на дорогах. Наледь спровоцировала на проезжей части ДТП. По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, справляться с последствиями снегопада на региональных дорогах вывели 220 единиц техники. При этом сегодня на уборку улиц выйдет более 100 единиц техники.

«Дорожные машины продолжают работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части»,— прокомментировали в управлении. Там также предупредили о гололеде на дорогах и попросили водителей быть бдительными, соблюдать ПДД, выбирать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Напомним, вчера на трассе Екатеринбург — Серов произошло серьезное ДТП. В результате столкновения грузовика с автобусом пострадали восемь человек, двое из них погибли.

Ирина Пичурина

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