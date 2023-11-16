В Таганроге из-за взрыва на свалке пострадал рабочий

На несанкционированной свалке на Николаевском шоссе в Таганроге произошел взрыв, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел при уборке мусора фронтальным погрузчиком. «Пострадал водитель погрузчика — сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва»,— рассказал господин Голубев.

Ранее сообщалось, что мусорный полигон на Николаевском шоссе площадью 27,2 га рекультивируют до конца 202 года. Однако позже было заявлено, что сроки работ сдвинутся из-за включения в проект еще одного участка свалки.

Кристина Федичкина