Проект рекультивации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге будет откорректирован

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил включить в проект рекультивации полигона ТБО рядом с Николаевским шоссе в Таганроге еще один участок свалки. Для реализации проекта потребуются дополнительные сроки и финансирование, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Территория полигона, подлежащая рекультивции, составляет 27,2 га. Дополнительно планируется ликвидировать свалочный очаг объемом 3 млн куб. м. Ранее планировалось завершить все работы в 2024 году, но теперь сроки сдвинутся.

«Предстоит не только скорректировать проект, но и обратиться за дополнительными финансовыми средствами, чтобы привести в порядок всю территорию. Туда свозили мусор, когда полигон был закрыт», - цитирует пресс-служба губернатора.

Анастасия Назарова