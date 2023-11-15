Площадь наименьших апартаментов достигает в Петербурге 10 кв. метров

В Санкт-Петербурге растет доля апартаментов небольшой метражности. Наименьший по площади объект недвижимости достигает 10 кв. метров, передает пресс-служба компании Nikoliers.

Если еще два года назад в городе доля таких апартаментов не превышала 1% от всего объема лотов, то в текущем году она увеличилась до 5%. По оценкам аналитиков, таких апартаментов может стать больше на фоне роста популярности коливингов. Начальник департамента исследований Nikoliers в Петербурге Алина Базаева указала, что за три года стоимость одного кв. метра такого жилья выросла в цене почти в два раза.

Желающие приобрести скромные юниты смогут найти их в проектах реконструкции Vasco da Gama, Travelto Repina, Park Side. Предложения чуть просторнее (12 кв. метров) доступны в Zoom co-living.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге за первые десять месяцев 2023 года ввели 2,784 млн кв. метров жилья, 61,4 тыс. квартир.

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