Глава СКР потребовал доклад о передаче участка рощи СКА под застройку в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки законности передачи участка рощи СКА в Ростове-на-Дону в федеральную собственность. Информация об этом опубликована в Telegram-канале информационного центра СКР.

Жители донской столицы записали видеообращение, в котором попросили проверить законность решения суда, согласно которому участок остается в федеральной собственности, что может в дальнейшем привести к его застройке.

«В следственном управлении СК РФ по Ростовской области проводится процессуальная проверка»,— сообщает пресс-служба СКР.

Как писал ранее «Ъ-Юг», участок земли площадью 18,5 рядом с пер. Измаильским ранее относился к категории зеленых насаждений. Однако, из-за ошибки в документах он был передан в собственность управления Росимущества по Ростовской области, которое передало участок ДОМ.РФ для жилищного строительства. Жители близлежащих домов выступили против такого решения, и обратились в суд, чтобы оспорить передачу земли в федеральную собственность. По информации «Блокнот. Ростов-на-Дону», Ленинский районный суд отклонил иск, признав решение о передаче земли законным.

В прошлом году губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на участке не должно вестись строительство. Он сообщил, что дал поручение главе администрации города Алексею Логвиненко подготовить обращение в АО «ДОМ.РФ» с предложением перевести рощу СКА в муниципальную собственность.

Анастасия Назарова