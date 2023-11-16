На трассе Ревда — Курганово в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Свердловской области на 20 км трассы Ревда — Дегтярск — Курганово в результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса «Газель». Авария произошла около 9:00 из-за съезда автобуса с дороги, сообщили в свердловской прокуратуре.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением автобуса, в котором ехали 10 работников предприятия после трудовой смены. Пострадавшие доставлены для обследования в больницу Дегтярска.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, утром Екатеринбург встал в пробках из-за гололеда и нескольких случаев ДТП. Как заявили власти Свердловской области, сегодня более 100 единиц техники будут чистить дороги региона до полного устранения зимней скользкости на проезжей части.

Ирина Пичурина

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