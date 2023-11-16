Суд Лондона арестовал активы бывших топ-менеджеров «Интеко» по иску «Траста»

Высокий суд Лондона арестовал имущество бывших топ-менеджеров девелопера «Интеко» Олега Солощанского, Константина Эделя и Светланы Стрелиной в размере £24,8 млн в Англии и Уэльсе. Иск подал банк «Траст», который требует отмены продажи застройщика на аукционе в 2021 году. С решением ознакомились «Ведомости».

«Траст» выкупил застройщика «Интеко» в 2018 году, после чего со второй попытки продал его в 2022 году. При первой попытке продажи в 2021 году офшор с Британских Виргинских островов Morden Finance Ltd сорвал аукцион, запретив его проведение через Окружной суд Никосии (Кипр). «Траст» полагает, что за этой компанией стояли Олег Солощанский, Константин Эдель и Светлана Стрелина.

Основная юрисдикция по делу о сорванной продаже «Интеко» — Кипр. В январе 2023 года банк обратился в суд Кипра с просьбой взыскать убытки из-за вынужденной отмены аукциона. Сумма требований составила 2,85 млрд руб. Ответчики — компания Morden, связанная с ней кипрская компания и восемь физлиц, среди них — Олег Солощанский, Константин Эдель и Светлана Стрелина. Убыток оценивается в размере процентов на стартовую цену аукциона с 14 декабря 2021-го до 15 декабря 2022 года. За основу взята дата 14 декабря, а не 16 ноября 2021 года, поскольку «Траст» получил бы деньги не сразу в день аукциона, а по истечении определенного времени.

«Траст» подал заявление об аресте активов ответчиков по всему миру, чтобы они не скрыли отчуждение активов. Кипрский суд вопрос об аресте активов пока не рассмотрел.

Олег Солощанский был президентом «Интеко», Константин Эдель — вице-президентом по стратегии. По данным СПАРК, сейчас они — совладельцы управляющей компании в сфере недвижимости «Юнисервис». Олег Солощанский — совладелец еще девяти компаний.

Высокий суд Лондона заморозил активы трех физлиц еще в июле, но в августе они заявили о намерении оспорить приказ. Однако накануне слушаний, назначенных на конец октября 2023 года, ответчики сообщили «Трасту», что добровольно согласны на арест активов в Великобритании до рассмотрения такого же вопроса судом Кипра. Они также согласились выплатить компенсацию судебных расходов на £150 тыс.

Солощанскому и Стрелиной разрешили тратить в пределах £60 тыс. ежемесячно, Эделю — в пределах £7 тыс., если он раскроет «Трасту» происхождение денег.

«Траст» получил «Интеко» от Рост банка Микаила Шишханова. До сентября 2020 года «Траст» косвенно владел 95% «Интеко» через офшорные компании, а затем выкупил 100% акций у кипрской Aurevo Ltd. Позже «Траст» начал финансовое оздоровление «Интеко» и осенью 2021 года выставил его на аукцион, установив стартовую цену на уровне 37,4 млрд руб. 29,6 млрд — это 100% акции «Интеко», еще 7,8 млрд — права требований к компании.

Анастасия Ларина