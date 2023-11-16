Мэр Уфы избран вице-президентом Союза российских городов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев избран вице-президентом Союза российских городов, сообщили в пресс-службе мэрии. Решение было принято сегодня на общем собрании в Екатеринбурге в рамках VII Общероссийского форума стратегического развития «Города России: новые рубежи».

Союз представляет интересы 91 города России и является, в том числе, «площадкой для апробирования новых инициатив в законодательной, социально-экономической и культурной сферах российских муниципалитетов», отмечается в сообщении. В союзе сформирован экспертный совет, в который входят 12 проектных офисов: «Прогрессивное ЖКХ», «Международные отношения», «Муниципальный контроль», «Муниципальный бюджет», «Вода и городская экология» и другие. Уфа была одним из инициаторов создания организации и вступила в нее в марте 1991 года.

В начале октября Ратмир Мавлиев стал председателем Ассоциации городов Поволжья. На этом посту он сменил сити-менеджера Казани Ильсура Метшина. Ассоциация городов Поволжья объединяет 26 муниципальных образований ПФО.

Недавно Ратмир Мавлиев подвергся критике горожан за вырубку деревьев на центральных улицах города.

Майя Иванова

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