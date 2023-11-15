Когда деревья будут большими

В администрации Уфы состоялся брифинг на тему обновления зеленого фонда города. На минувшей неделе уфимцы обратили внимание властей на массовую вырубку деревьев в центре города. Это вынудило сити-менеджера Ратмира Мавлиева признать, что его подчиненные не смогли настроить коммуникации с горожанами. По данным главы управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустема Хамитова, всего городские власти вырубили 3,8 тыс. деревьев, а более 7 тыс.— кронировали. Параллельно, сообщил господин Хамитов, в Уфе высадили более 40 тыс. новых деревьев и кустарников. Еще около 3 тыс. городские коммунальщики намерены высадить следующей весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению чиновников, кронирование позволяет «контролировать рост и развитие дерева»

Фото: Никита Сухоруков, Коммерсантъ По мнению чиновников, кронирование позволяет «контролировать рост и развитие дерева»

Фото: Никита Сухоруков, Коммерсантъ

Администрация Уфы вчера отреагировала на массовые жалобы горожан в соцсетях по поводу вырубки деревьев в центральных районах города: на минувшей неделе уфимские коммунальщики спилили клены вдоль улицы Чернышевского, а также яблони по улице Бессонова.

На традиционном по вторникам утреннем оперативном совещании в администрации Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев, в соцсетях которого уфимцы высказывают негодование по поводу вырубки деревьев, раскритиковал своих подчиненных. «Почему вы людям не говорите, что вместо одного дерева будете сажать три? Почему не говорите о том, что это будут хорошие деревья, не какие-то клены, а нормальные липы будем высаживать? — обратился господин Мавлиев к коммунальщикам. — От этого информационного вакуума рождается недовольство. Я с жителями полностью согласен. Если у тебя под домом пришли и вырубили деревья и не сказали зачем и почему, ты совершенно справедливо можешь делать замечания».

Спустя несколько часов пресс-служба администрации Уфы провела брифинг «Обновление зеленых насаждений в Уфе». В мероприятии приняли участие начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов, его заместитель Ришат Исмагилов, заведующий лабораторией лесоведения Института биологии Уфимского научного центра РАН Алексей Кулагин и заместитель главы администрации Уфы по СМИ Денис Ганиев.

Рустем Хамитов сообщил журналистам, что к празднованию 450-летия Уфы городские власти намерены высадить 45 тыс. саженцев крупномерных деревьев и кустарников. На данный момент коммунальщики справились с этой задачей на 93%, посадив 41,8 тыс. саженцев, из которых около 6 тыс. — крупномерные деревья. Оставшиеся 3,1 тыс. саженцев будут высажены ближайшей весной, сообщил господин Хамитов.

По оценке чиновника, средние потери саженцев деревьев после высадки составляют около 10%.

В какую сумму городскому бюджету обойдется высадка деревьев, Рустем Хамитов ответить не смог. По его словам, этот вопрос городские власти «отрабатывают совместно с предпринимателями», которые, в частности, приобрели 10 тыс. саженцев, высаженных в текущем году. Поставщиком посадочного материала, отметил он, является питомник МБУ «Горзеленхоз», которое впоследствии будет получать финансирование на содержание новых деревьев.

Одним из наиболее распространенных методов ухода за растениями, отметил Рустем Хамитов, является кронирование, которое «позволяет формировать крону, удалять сухие и поврежденные ветви, а также контролировать рост и развитие дерева». Всего городские службы с начала года кронировали 7,34 тыс. деревьев в Уфе, а выкорчевали 3,8 тыс. аварийных деревьев, пояснил чиновник, из которых в историческом центре города — 23.

В настоящее время Уфа занимает третье место в стране по «зеленому фонду», уступая Краснодару и Перми. По этому показателю, подчеркнул господин Хамитов, власти города рассчитывают со временем улучшить показатели в этой области.

Говоря о вырубке кленов по улице Чернышевского, начальник УКХиБ сообщил, что на их месте весной следующего года, после реконструкции тротуара (он будет гранитным), будут высажены липы — так как Уфа славится ими. Господин Хамитов заметил, что до начала вырубки по Чернышевского были установлены информационные стенды о проведении работ. «В прошлом году там было падение одного дерева на автомобиль»,— сообщил чиновник. По его словам, липы достигнут размеров вырубленных кленов в течение 5-10 лет.

Алексей Кулагин обратил внимание, что высадка крупномеров — «одна из наиболее проблемных технологий» и чтобы они прижились в наших климатических условиях, «наиболее высокие результаты дают осенние посадки». «Если мы учитываем эти моменты, мы можем рассчитывать на успех наших хозяйственных мероприятий,— отметил ученый. — Если мы принимаем волевые решения и, как говорится, проштамповываем приказами… Дерево приказов не слушается. Оно живет своей жизнью».

Рустем Хамитов отреагировал на реплику господина Кулагина, сообщив, что в Уфе высаживают крупномеры с закрытой корневой системой, «чтобы у них приживаемость была больше».

«У кого-нибудь есть огород? — задал вопрос Денис Ганиев. — Каждый год мы высаживаем растения, за которыми глаз да глаз, и то не все приживаются. Но перед нами поставлена задача главой, которая не обсуждается: минимум 45 тыс. деревьев мы должны посадить, плюс борьба за каждое посаженное дерево. Третье место (рейтинга) нас не устраивает. Мы хотим второе».

Алексей Кулагин в шутку предложил вариант для улучшения показателей Уфы: присоединить к городу соседние Иглинский и Чишминский районы.

В завершении брифинга Денис Ганиев попросил журналистов «не поддаваться какому-то массовому психозу». «Каждый из команды города и республики заинтересован, чтобы в следующем году наш город стал максимально ярким, максимально юбилейным»,— отметил вице-мэр.

Булат Баширов