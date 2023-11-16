Президент Израиля: мы оставим в Газе свои силы, чтобы не допустить вакуума

Израиль намерен сохранить в секторе Газа «очень мощные силы», чтобы предотвратить появление там террористов, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, обсуждается много идей, как управлять сектором Газа после войны с «Хамасом». По мнению президента, США и соседи Израиля в регионе должны принимать участие в создании «постконфликтного порядка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heinz-Peter Bader / AP Фото: Heinz-Peter Bader / AP

«Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет этот механизм (управления анклавом.— "Ъ")»,— сказал господин Герцог Financial Times.

Президент Израиля отметил, что его страна до сих пор не получила от «Хамаса» никакой информации по заложникам, поэтому армия «вынуждена сражаться, чтобы их освободить». Он также заявил, что ЦАХАЛ действует «очень осторожно» во время операций возле больниц в Газе.

Ицхак Герцог заявил, что ему небезразличная гибель палестинцев во время войны. «Она разбивает мне сердце. Но я всегда помню, что в первую очередь я должен обеспечить безопасность для защиты нашего народа»,— добавил он.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки из сектора Газа, в результате которой погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. были ранены, больше 200 захвачены в заложники. В результате ответной израильской операции погибло около 11,1 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. 27,5 тыс. человек пострадали. На Западном берегу убито больше 180 палестинцев, в том числе 46 детей, 2,7 тыс. человек ранены.

О ходе войны — в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Леонид Уварчев