Дорожники Кубани привели в готовность спецтехнику из-за ожидаемых подтоплений

В связи с прогнозом о подъеме уровня воды в реках ФКУ «Черноморье» привело в повышенную готовность 65 единиц спецтехники из-за прогноза о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ликвидировать возможные последствия непогоды будут 90 человек линейного персонала. Организовано дежурство мобильных бригад на всех участках подведомственных трасс.

Подъем уровня воды в реках Краснодарского края ожидается в период с 16 по 17 ноября. В Сочи существует вероятность превышения опасных отметок.

Ранее на Кубани было объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками и повышению уровня воды в реках.

Анастасия Донскова

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