На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Неблагоприятные условия ожидаются в период с 15 ноября до конца суток 16 ноября. Под угрозой районы юго-восточной территории края (Апшеронский район) и юго-западной части региона на притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский и Абинский районы).

Подъем уровня воды также ожидается в горных реках. В зоне риска Геленджик и Туапсинский район. Аналогичная ситуация прогнозируется для территорий Майкопского района Адыгеи.

Анастасия Донскова

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