В Воронежской области в 1,6 раза увеличилась железнодорожная погрузка зерна

В Воронежской области погрузка зерна за десять месяцев 2023-го увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составила 946 тыс. т. Такие данные приводит пресс-служба Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях).

Наибольший объем зерна отправили со станций Борисоглебск (117 тыс. т), Кардаил (89 тыс. т), Острогожск (77,5 тыс. т), Тулиново (56,2 тыс. т), Колодезная (47,7 тыс. т), Кантемировка (46,6 тыс. т), Подгорное (46,3 тыс. т).

Показатель увеличился и месяц к месяцу — в 1,5 раза, до 153,7 тыс. т. Отметим, что он вырос и в других регионах — в целом по ЮВЖД он составил 5,5 млн т (рост в 1,6 раза). Погрузка за десять месяцев на ЮВЖД увеличилась на 1,6% год к году — было погружено 73,8 млн т различных грузов.

Мария Старикова