На ЮВЖД в полтора раза выросла погрузка зерна и нефтепродуктов

За январь–октябрь 2023 года на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) было погружено 73,8 млн т различных грузов — на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении дороги. В октябре погрузка составила 7,9 млн т (также +1,6% к октябрю прошлого года).

Наибольший рост за десять месяцев продемонстрировали зерно (почти в 1,6 раза до 5,5 млн т), нефть и нефтепродукты (более чем в полтора раза до 1,7 млн т), а также лом черных металлов (более чем в 1,3 раза до 341,7 тыс. т). Кроме того, выросла погрузка черных металлов (на 2,2% до 12,2 млн т), цемента (на 5% до 2,2 млн т), химических и минеральных удобрений (на 0,7% до 1,1 млн т).

Грузооборот с начала 2023 года сократился на 10% до 60,3 млрд тарифных тонно-км. С учетом порожнего пробега он уменьшился на 10,6% до 73,4 млрд тонно-км.

Какова динамика перевозки пассажиров на ЮВЖД — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин