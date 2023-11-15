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На трассе Екатеринбург — Серов в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

В результате ДТП, произошедшего из-за столкновения фуры с автобусом на 318 км трассы Екатеринбург — Серов, пострадали восемь человек, из них двое погибли, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Пострадавших доставят в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. В данный момент к ним выехали хирурги и травматолог из Территориального центра медицины катастроф.

По данным региональной Госавтоинспекции, на месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, МЧС, СМП и следователи для выяснения обстоятельств. Движение транспорта на данном участке ограничено.

Напомним, ранее на свердловских дорогах начали ограничивать движение из-за снегопада.

Ирина Пичурина

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