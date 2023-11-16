Мэр Стрежевого заявил о мошенничествах от его имени

В Томской области мошенники стали действовать от лица мэра Стрежевого Валерия Дениченко, сообщил глава города в своем Telegram-канале .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Томской области Фото: Администрация Томской области

Мэр опубликовал скриншот переписки одной из жительниц с аферистом. Неизвестный от имени Валерия Дениченко заявил, что начальник внутренней безопасности проведет проверку некоторых сотрудников.

«С каждым из вас может случиться, что мэр напишет что-то в личку. Повод для такого всегда найдется. Например, на диспансеризацию позову. Или на выборы. Но я не скрываю свой номер. Он давно известен всем», - заявил господин Дениченко.

Также в своем обращении к жителям он добавил, что если кому-либо пишут от его имени с аккаунта, у которого скрыт номер, то это мошенники.

«Это жулики, которых нужно немедленно заблокировать», - резюмировал мэр.

На прошлой неделе Валерий Дениченко устроил в своем Telegram-канале голосование, в котором предложил жителям самим выбрать стоит ли ему дальше занимать свой пост. К такому шагу, как написал сам глава Стрежевого, его подтолкнуло недовольство жителей по поводу использования песка и соли на дорогах, чтобы предотвратить гололед. В голосовании приняли участие около 15 тыс. человек. Из них 53% заявили, что мэру нужно продолжать свою работу. После этого господин Дениченко остановил голосование, пригласив всех недовольных «в комментарии».

Александр Киселев