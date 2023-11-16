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Коммерсантъ FM
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В воинской части в Волгоградской области произошел пожар

Пожар произошел на территории одной из воинских частей возле поселка Котлубань в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Утверждается, что никто не пострадал, разрушений нет. В соцсетях публикуют видео со взрывами в поселке.

Пожар был «оперативно локализован и потушен» силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны, говорится в комментарии господина Бочарова в Telegram-канале областного правительства.

Как пишет v1.ru со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел около часа ночи 16 ноября. Собеседник издания в экстренных службах сказал, что произошедшее квалифицируется как пожар, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Как отмечает v1.ru, в начале сентября на подлете к одной из воинских частей в поселке Котлубань был сбит беспилотник.

Леонид Уварчев

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