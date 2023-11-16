В Черном море у берегов Крыма перехватили три беспилотника

Над акваторией Черного моря у побережья Крыма перехватили три беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Украинские дроны перехватили дежурные средства ПВО, отметили в ведомстве. Сведений о разрушениях нет.

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтяной терминал в Феодосии. С территории эвакуировали 27 человек. В результате падения обломков одного из аппарата было повреждено здание электроподстанции.

Анастасия Донскова

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