В Самарской области один человек пострадал в ДТП с грузовиком и легковым авто

Авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла в Самарской области в четверг, 16 ноября. Происшествие случилось утром на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла на трассе М-5

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«В настоящее время известно, что пострадал один человек. Подробности уточняются»,— говорится в сообщении.

На месте ДТП работает полиция. Специалисты отключили электропитание автомобилей, чтобы избежать возгорания.

Ранее в Самарской области на трассе иномарка столкнулась с тягачом. В результате происшествия получил травмы один человек.

Георгий Портнов