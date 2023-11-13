В Самарской области на трассе иномарка столкнулась с тягачом, есть пострадавший

Авария с участием легкового автомобиля и тягача произошла в Самарской области вечером в минувшее воскресенье, 12 ноября. Происшествие случилось в 19:00 (MSK+1) в Сызранском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, водитель 1948 года рождения двигался за рулем автомобиля Mitsubishi по трассе М-5 «Урал» – Варламово – Сызрань со стороны М-5 «Урал» в направлении Сызрани, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Renault Premium с полуприцепом HRD NTQ 2|S. За рулем второго автомобиля находился водитель 1962 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель легковой машины. Он был госпитализирован в травматологическое отделение.

Ранее в Самарской области столкнулись нефтевоз и «ВАЗ». В ДТП погиб один человек.

Георгий Портнов