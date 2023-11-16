Следствие повторно направило в суд дело экс-директора Института лазерной физики

На рассмотрение Советского районного суда Новосибирска повторно поступило уголовное дело в отношении бывшего директора Института лазерной физики (ИЛФ) Сибирского отделения РАН Алексея Тайченачева. Ученому вменяется в вину два эпизода злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ), указывается в карточке дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: phys.nsu.ru Фото: phys.nsu.ru

Первый раз дело ученого-физика следствие направило в суд в августе 2022 года, оно насчитывало один эпизод злоупотребления полномочиями. Алексею Тайченачеву вменили в вину то, что он якобы незаконно подписал приказ о выплате научному руководителю института надбавок за работу со сведениями, составляющими гостайну, и материалами ограниченного доступа. Ущерб правоохранители оценили почти в 420 тыс. руб.

В феврале 2023 года на одном из заседаний гособвинитель заявил ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для предъявления ученому более тяжкого обвинения, добавив, что «текст обвинительного заключения не в полной мере соответствует фактическим материалам дела». Это прошение гособвинителя было удовлетворено.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев