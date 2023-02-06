Суд вернул в прокуратуру дело экс-директора Института лазерной физики СО РАН

Уголовное дело бывшего директора Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Алексея Тайченачева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, возвращено в прокуратуру, сообщила пресс-служба Советского райсуда Новосибирска.

Как следует из данных суда, гособвинитель ходатайствовал о возвращении уголовного дела в связи с «наступлением новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния». Это, может стать основанием для предъявления фигуранту дела обвинения в совершении более тяжкого преступления, а также для устранения нарушений уголовно-процессуального закона, сообщили в суде.

Уголовное дело на Алексея Тайченачева было возбуждено в январе 2022 года по материалам ФСБ. Согласно им, в 2021 году директор НИИ подписал приказ о выплате научному руководителю ИЛФ 75-процентной надбавки к окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 50-процентной доплаты к жалованию за работу с материалами ограниченного доступа. Этими действиями, посчитало следствие, Алексей Тайченачев причинил ущерб ИЛФ в размере 418 тыс. руб.

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Анна Егорова