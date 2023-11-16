Пресечена доставка крупной партии наркотиков из Московской в Ульяновскую область

Силовики задержали на территории Карсунского района Ульяновской области мужчину с крупной партией наркотиков. Общая масса запрещенных веществ составила около трех кг. Было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета организованной группой в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Силовики установили, что 38-летний ранее судимый за покушение на мошенничество житель Курской области договорился по интернету с неустановленным лицом о доставке синтетических наркотиков для незаконного сбыта. Для этого он забрал в Московской области партию запрещенных веществ общей массой около 3 кг из тайника и спрятал в машине.

В итоге суд поддержал позицию прокурора. Обвиняемый был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее шестерых жителей Ульяновской области обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета в значительном и крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, в минувшем году 44-летний ранее судимый за убийство гражданин вместе с другими предполагаемыми членами ОПГ получил через мессенджер указания неустановленного лица и разместил в тайниках на территории региона запрещенные вещества. Но в мае и июне обвиняемых задержали во время спецмероприятий.

Георгий Портнов