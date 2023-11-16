Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пресечена доставка крупной партии наркотиков из Московской в Ульяновскую область

Силовики задержали на территории Карсунского района Ульяновской области мужчину с крупной партией наркотиков. Общая масса запрещенных веществ составила около трех кг. Было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета организованной группой в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Силовики установили, что 38-летний ранее судимый за покушение на мошенничество житель Курской области договорился по интернету с неустановленным лицом о доставке синтетических наркотиков для незаконного сбыта. Для этого он забрал в Московской области партию запрещенных веществ общей массой около 3 кг из тайника и спрятал в машине.

В итоге суд поддержал позицию прокурора. Обвиняемый был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее шестерых жителей Ульяновской области обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета в значительном и крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, в минувшем году 44-летний ранее судимый за убийство гражданин вместе с другими предполагаемыми членами ОПГ получил через мессенджер указания неустановленного лица и разместил в тайниках на территории региона запрещенные вещества. Но в мае и июне обвиняемых задержали во время спецмероприятий.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...