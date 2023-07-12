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Предполагаемым участникам ульяновской ОПГ вменили попытку сбыта наркотиков

В Ульяновской области шесть местных жителей обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета в значительном и крупном размере (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила материалы в суд. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что в минувшем году 44-летний ранее судимый за убийство гражданин вместе с другими предполагаемыми членами ОПГ получил через мессенджер указания неустановленного лица и разместил в тайниках на территории региона запрещенные вещества. Но в мае-июне минувшего года обвиняемых задержали во время спецмероприятий.

В дальнейшем в отношении них были возбуждены уголовные дела. Предполагаемым участникам ОПГ грозит до 20 лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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