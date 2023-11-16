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Коммерсантъ FM
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Советник Байдена Салливан заявил, что «не может уснуть» из-за мыслей об Украине

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что часто «не может уснуть» из-за того, что много думает о ситуации на Украине. По его словам, его бессоннице «способствует» то, что Конгресс долгое время не может одобрить выделение дополнительных средств на оказание финансовой и военной помощи Украине.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

Джейк Салливан

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

Также, как заявил высокопоставленный американский чиновник в интервью изданию Puck News, по ночам он думает о том, как защитить украинскую энергосистему. «Очевидно, меня постоянно посещают мысли о поддержке Украины в ее мерах по достижению ее целей... Я часто просто лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Все это способствует моей бессоннице»,— отметил Джейк Салливан.

По словам помощника американского президента, также на его бессонницу влияет и военный конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением «Хамас». Он признался, что атака бойцов «Хамаса» на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года стала для властей США «большой неожиданностью», поэтому теперь Вашингтон «серьезно сфокусирован» на происходящем на Ближнем Востоке.

Александр Кислов

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