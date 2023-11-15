Reuters: при дальнейшем обогащении урана Иран сможет создать три атомных бомбы

Иран обладает 128,3 кг обогащенного до 60% урана. При дальнейшем обогащении до 90% этого объема хватит для создания трех атомных бомб, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отмечает Reuters, Иран является единственной страной, которая обогатила уран до столь высокого уровня, но при этом не произвела ядерного оружия. В докладе говорится, что в начале 2023 года темпы обогащения урана в Иране снизились с 9 до 3 кг в месяц. По мнению источников агентства в дипломатической среде, это стало результатом переговоров Ирана и США по поводу обмена заключенными.

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, Франция, США и Германия заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном, направленный на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения.

После этого Тегеран отказался от ряда своих обязательств в рамках прежних договоренностей. В том числе он повысил уровень обогащения урана и увеличил его запасы. У МАГАТЭ также возникли проблемы с мониторингом ядерных объектов. Администрация президента США Джо Байдена инициировала непрямые переговоры с Тегераном при посредничестве других подписантов ядерной сделки. К середине 2022 года стороны практически достигли соглашения, но в итоге диалог сорвался. В мае стало известно, что США ищут пути возобновления диалога с Ираном об ограничении его ядерной программы — на сей раз при посредничестве Омана. Однако договориться о перезапуске сделки, пусть даже в промежуточном варианте, так и не удалось.

Эрдни Кагалтынов