Baza: на Урале следователи подтвердили 108 случаев насилия со стороны учителя

В Свердловской области сотрудники СКР подтвердили 108 случаев насильственных действий по отношению к детям со стороны 32-летнего учителя музыки Е. Полежаева, сообщил telegram-канал Baza. Мужчину заключили под стражу.

По данным Baza, на данный момент известно о 16 пострадавших детях. Им было от 8 до 13 лет. Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Напомним, ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области задержали учителя музыки, подозреваемого в серии эпизодов сексуального насилия над мальчиками. Следствие установило, что подозреваемый вел с мальчиками «интимную переписку», а в одном случае «заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом».

Виталий Красиков

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