Розничные продажи в США показали первое с марта снижение

Министерство торговли США опубликовало данные о розничных продажах по итогам октября. Они снизились в сравнении с предыдущим месяцем на 0,1%. Это первое снижение с марта. В сравнении с октябрем 2022 года продажи выросли на 2,5%.

Отчасти снижение может быть связано с тем, что октябрь стал паузой между довольно высокими тратами американцев летом, когда розничные продажи стабильно росли, и предстоящим сезоном предпраздничных распродаж и покупки подарков. По мнению некоторых экспертов, снижение розничных продаж вместе с замедлением темпов инфляции и менее активным, чем ранее, наймом свидетельствует о некотором замедлении экономики в целом.

«Замедление экономического роста, сокращение избыточных сбережений и сдерживающие условия кредитования будут ограничивать готовность потребителей тратить деньги»,— считает старший экономист компании Nationwide Кэти Боштьянчич. По прогнозам Национальной федерации розничной торговли США, в предпраздничный сезон розничные продажи вырастут на 3–4% в сравнении с тем же периодом прошлого года — против 5,4% в 2022-м и 12,7% — в 2021-м.

О снижении активности покупателей свидетельствуют и результаты одного из крупнейших американских ритейлеров — Target. Компания сегодня, 15 ноября, сообщила, что ее выручка в третьем квартале снизилась на 4,2%, до $25,4 млрд, чистая прибыль при этом выросла на 36%, составив $971 млн. Target также отметила снижение общего числа трансакций в третьем квартале на 4,1%. По словам генерального директора компании Кристины Хеннингтон, «покупатели ощущают давление различных экономических факторов и необязательные розничные покупки принимают на себя основную часть этого давления».

О том, как ФРС оценивает состояние американской экономики, читайте в материале «Ъ» «Возможно, всё».

Яна Рождественская