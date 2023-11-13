Киевское шоссе в Петербурге реконструируют для доступа к ИТМО Хайпарк

На юге Санкт-Петербурга реконструируют Киевское шоссе. Работы пройдут на участке от транспортной развязки на Кондакопшино до административных границ города, сообщает пресс-служба Смольного.

Цель ремонта — улучшение транспортной доступности будущего кампуса научно-технического центра ИТМО Хайпарк. Длина участка составляет 700 м. На нем появятся шесть полос движения с разделительной полосой, велодорожка, тротуары шириной 4,5 м. Также по дороге планируется запустить общественный транспорт и разместить на ней остановки. Появятся боковые съезды.

Условия по размещению ИТМО Хайпарк отображены в Генплане города, в том числе вопросы транспортной доступности. Сам центр и подъезды к нему построят на средства инвестора, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе 2023 года на территории будущего города-спутника Южный заложили первый камень инновационного центра ИТМО Хайпарк.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «ИТМО Хайпарк залили в цифру».

Анастасия Захарова

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